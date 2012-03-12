〔中国股市〕沪综指受金融地产股拖累微收跌,短线料维持震荡整理

路透上海3月12日电---中国股市沪综指周一收市小跌,受金融地产股拖累.分析师指出,宏观数据令投资者对中国经济有些疑虑,且上档压力短期难攻破,因此在上周连涨两天后,股指今日出现小幅调整,预计大盘短期内将继续在2,400点以上震荡整理.

沪综指.SSEC收报2,434.859点,跌4.604点,或0.19%;今日沪市A股成交金额为1,079.7亿元人民币,上日为1,001.5亿元.上证金融地产行业指数.SSEFN收挫1.09%.

"大家有主动回撤的动作,很明显,蓝筹股在跌,...不过今天没有跌停的(个股),说明大盘还没有到特别差的地步."华泰证券分析师周林表示.

他指出,2月新增贷款低于预期,一定程度上显示实体企业需求不旺,大家开始担心一季度经济增速下滑加快;而且2月外贸出现较大逆差,亦预示外汇流出在继续,将来资金面供应仍会偏紧.

中国2月进出口同比增幅双双大幅反弹,再现逆差314.9亿美元,录得至少10年来最大月度贸易逆差[ID:nSB1425010];此外,2月新增人民币贷款达7,107亿元,低于路透调查中值7,500亿元,亦低于1月水平.[ID:nSB2025175]

沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,652.4点,跌0.35%,成交量为253,361手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]