苹果新款iPad引开发者关注,或冲击游戏机市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月9日电---苹果(AAPL.O)速度更快的新款iPad正引起传统电子游戏行业的关注，游戏开发商纷纷准备开发适用该款设备的游戏。

苹果也准备与微软(MSFT.O)和索尼(6758.T)一较高下，抢夺他们在游戏机市场的地盘。

从艺电公司（EA）到《孤岛危机》（Crysis）的开发商Crytek，游戏业高管们正想方设法将图像密集的热门游戏移植到iPad。在苹果近期发布新款iPad的发布会上，EA和Namco Bandai登台展示他们的游戏在拥有四核图形芯片的新iPad上效果如何。

迄今为止iPad销量已超过5,500万台，上个季度的销量就达1,543万台，正快速追赶游戏机的销量。索尼PlayStation 3游戏机销售了6,200万台，微软Xbox 360的销量超过6,500万台。iPad用户数量不断增多让游戏开发商心动不已，他们希望自己开发的游戏能出现在更多的设备上。

Epic Games总裁卡普斯（Mike Capps）称：“苹果在设计他们的设备时一定很关注3A游戏”。该公司曾开发游戏机版《战争机器》（Gears of War）和iPad版《无尽之剑》（Infinity Blade）。

3A游戏是指品质最佳的电子游戏，这样的游戏画面出色，制作成本高，目前移动设备上的3A游戏并不多见。

在苹果三次iPad发布会上，卡普斯都登台演示。他称，他正努力促使索尼和微软等游戏机生产商发布性能更强的设备，以免落后。（完）