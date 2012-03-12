苹果新款iPad引开发者关注,或冲击游戏机市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月9日电---苹果(AAPL.O)速度更快的新款iPad正引起传统电子游戏行业的关注，游戏开发商纷纷准备开发适用该款设备的游戏。
苹果也准备与微软(MSFT.O)和索尼(6758.T)一较高下，抢夺他们在游戏机市场的地盘。
从艺电公司（EA）到《孤岛危机》（Crysis）的开发商Crytek，游戏业高管们正想方设法将图像密集的热门游戏移植到iPad。在苹果近期发布新款iPad的发布会上，EA和Namco Bandai登台展示他们的游戏在拥有四核图形芯片的新iPad上效果如何。
迄今为止iPad销量已超过5,500万台，上个季度的销量就达1,543万台，正快速追赶游戏机的销量。索尼PlayStation 3游戏机销售了6,200万台，微软Xbox 360的销量超过6,500万台。iPad用户数量不断增多让游戏开发商心动不已，他们希望自己开发的游戏能出现在更多的设备上。
Epic Games总裁卡普斯（Mike Capps）称：“苹果在设计他们的设备时一定很关注3A游戏”。该公司曾开发游戏机版《战争机器》（Gears of War）和iPad版《无尽之剑》（Infinity Blade）。
3A游戏是指品质最佳的电子游戏，这样的游戏画面出色，制作成本高，目前移动设备上的3A游戏并不多见。
在苹果三次iPad发布会上，卡普斯都登台演示。他称，他正努力促使索尼和微软等游戏机生产商发布性能更强的设备，以免落后。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市