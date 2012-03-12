《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透北京3月12日电---以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:11时, 1港元=0.8151人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.35 9.51 1.08 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 8.16 5.04 1.99 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 11.13 6.89 1.98 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.70 2.07 2.19 *ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.59 1.47 3.00 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.97 2.98 2.87 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 9.50 5.70 2.04 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.81 2.92 2.86 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.93 9.83 1.36 招商地产000024.SZ200024.SZ 20.80 13.88 1.84 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.85 3.88 2.17 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 12.98 9.24 1.72 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 21.22 16.59 1.57 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.96 2.35 2.07 *ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 13.59 6.49 2.57 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.41 2.50 2.16 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 16.19 12.11 1.64 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 10.05 5.79 2.13 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.98 2.69 2.27 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 17.54 11.33 1.90 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.23 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.03 6.00 2.66 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 11.39 10.80 1.29 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.49 2.61 1.64 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 5.43 4.20 1.59 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.70 2.33 1.95 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 22.58 19.49 1.42 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 5.55 4.16 1.64 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 8.64 5.10 2.08 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.37 3.47 1.90 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 10.66 6.38 2.05 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 23.22 18.20 1.57 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.76 2.68 2.64 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.27 3.42 2.25 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 32.35 23.84 1.66 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 95.58 63.98 1.83 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 4.16 1.87 2.73 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.95 3.51 1.73 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.99 1.20 2.03 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 9.45 7.13 1.63 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.94 2.84 2.13 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 99.62 81.32 1.50 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 林琦; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市