《交易视点》中国利率债收益率难破前期低点,但通胀影响减弱--中信证券

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透上海3月13日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，通胀已经不是决定当前债市走势的主要因素，未来对债市的主要冲击在于经济增长的回升以及股市的回暖。短期来看，利率产品收益率仍以震荡为主，但收益率突破前期低点的概率较低。中期来看，我们仍然认为，利率产品收益率将呈现易上难下的格局。
**经济总体向好**
1-2月份工业增加值同比增速为11.4%，低于市场预期，同时消费增长也相对偏慢，但受春节因素的干扰，工业增加值和消费数据可能失真。
另一方面，发电量环比增长强劲，季调后1、2月份环比折年率均值达到24%，与去年12月基本持平；PMI指数也连续三个月小幅回升。
此外，从需求面看，1、2月份投资增长有加速的迹象，特别是房地产开发投资增速显着高于预期，同时进出口也较为稳健。
因此，综合来看，我们认为目前经济正延续企稳回升的态势。
**2月份CPI同比超预期下行**
2月份CPI同比增长率下降到3.2%，低于市场的预测均值。经季节调整后，1、2月份CPI环比折年率的均值在3%左右。
与去年12月环比的负增长相比有明显回升。短期来看，在经历了春节后的大幅下跌后，食品价格基本企稳，预计3月份CPI同比将与2月份基本持平。
**市场研判**
尽管温总理在政府工作报告中提出2012年GDP增长的预期目标为7.5%，但这并不意味着今年的经济增速会显着下降，历史上看，每年实际GDP增长率都大幅高于预期目标。
我们认为，在今年稳中求进的经济工作总基调下，仍需要保持经济的平稳较快发展。在逆周期调控的思路下，政策将延续前期的预调微调。政策手段上，宏观调控仍以数量政策为主。
对于债市而言，尽管通胀同比持续下行，资金面也相对宽松，这些因素都有利于债市，但这些利好基本在市场预期之中。参考09年初，在通胀持续走低，同时资金面较为宽松的情况下，长端收益率却持续上行。
类比来看，我们认为，通胀已经不是决定当前债市走势的主要因素，未来对债市的主要冲击在于经济增长的回升以及股市的回暖。
短期来看，利率产品收益率仍以震荡为主，但收益率突破前期低点的概率较低。中期来看，我们仍然认为，利率产品收益率将呈现易上难下的格局。
在现券的策略上，我们仍建议控制中长期品种仓位，维持短久期策略。互换上，继续推荐参与Repo1×5和2×5陡峭化交易，或者单纯采取支付5年期Repo互换固定端的交易。(完)
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--整理 曲伟治; 审校 丁淑琴
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)