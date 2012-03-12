《路透峰会》食品企业将从农业转好获利

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月9日电（记者 Rod Nickel）---去年自然灾害频发，今年全球农民准备迎接一个丰收年，而丰收会带来粮食降价的前景，将为粮食和食品公司盈利提供机会。

莎莉（Sara Lee）SLE.N、百事可乐(PEP.N)及通用磨坊（General Mills）(GIS.N)等食品饮料公司去年一直苦于消化肉类和粮食的高成本问题，同时经济的不确定性对农业综合企业巨头造成冲击。

今年部分地区仍可能遭遇不利天气，尤其是南美和美国南部平原或受乾旱影响，但不过全球种植面积的扩大似乎会在今年下半年为食品商缓和农产品价格高企带来的难题。

圣路易斯的Edward Jones公司消费者分析师阿诺德（Matt Arnold）称：“假设农产品同比降价，这将是备受欢迎的事情。”

路透粮食与农业精英汇将于3月12日至15日在芝加哥举行，与会者包括雀巢NESN.VX、通用磨坊、Beam IncBEAM.N和嘉吉（Cargill）CARG.UL等食品、饮料和农业公司的高管，大宗商品价格将是议题之一。

阿诺德称，Kellogg(K.N)、卡夫食品（Kraft Foods）KFT.N等早餐谷物等包装食品生产商消化了一部分近期谷类价格上涨带来的难题，不太可能将所有预期成本转嫁给消费者。

他表示，食品商或通过促销或发放优惠券，缓解购物者短期压力，并节省部分成本，以抵消谷物价格上涨的冲击。

阿诺德称，谷物或降价对肉类加工商来说喜忧参半。（完）