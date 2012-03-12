《企业看点》--3月12日财务活动报导摘要(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(新增Sealy消息)
路透班加罗尔3月12日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 华尔街日报报导称,床垫制造商Sealy CorpZZ.N第二大股东呼吁董事会改组,把公司的糟糕表现归咎于最大股东--私募股权集团KKR & Co (KKR.N).[ID:nL2E8EC05M]
* 华尔街日报网站周日报导引述熟知内情人士谈话指出,美国农业巨擘嘉吉是有意收购加拿大最大谷物处理商Viterra Inc VT.TO的业者之一.[ID:nL2E8EC00D]
* 英国星期日泰晤士报报导,陷于困境的英国视频游戏零售商Game GMG.L已准备求售,因该公司试图寻求资金来偿付两周后到期的租金帐单.[ID:nL5E8EB23D]
* 德国化学制药集团拜耳(BAYGn.DE)执行长Marijn Dekkers在接受科隆地方报纸Koelner Stadt-Anzeiger访问时表示,该公司无需透过大型并购交易即可实现增长,但当并购良机出现时也不会胆怯.[ID:nL5E8EA0DR]
* 香港经济日报周一引述消息人士谈话指出,资产规模居中国证券业第二大的海通证券(600837.SS)正准备在4月于香港挂牌.[ID:nL4E8EC0XY]
* 南华早报周一报导,中国上海银行寻求在香港首次公开发行,筹集资本以符合监管要求.[ID:nL4E8EC0DE]
* 巴西当地报纸Folha De S.Paulo周六报导指出,该国将会展延名为IOF的税项,此为针对海外五年期以内贷款开征6%的税.[ID:nL2E8EA0UM]
--编译 张明钧/石冠兰;审校 侯向明/龚芳
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市