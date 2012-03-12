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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 15:32 BJT

〔日本债市〕公债价格微涨但区间交投,投资者等待日本央行会议结果

* 10年期公债收益率本周料升至1%--调查 * 两年期公债收益率微降至一个月低位 * 市场对中国央行行长的讲话反应不大 路透东京3月12日电---日本公债价格周一小幅上涨,投资者等待为期两天的日本央行政策会议结果,以从中找寻任何进一步放松政策的迹象. 周二会议结束时,日本央行料将延长针对成长型产业的贷款计划,并强调其准备采取更多货币举措.

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