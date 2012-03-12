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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 16:45 BJT

〔中国债市〕现券走势稳中有降,央行政策微调表态打消贸易逆差担忧

路透上海3月12日电---中国银行间债市周一现券收益率稳中有降.2月贸易逆差至少创10年来最大,市场担忧新增外汇占款减弱影响未来流动性投放,但央行称今年将适时微调和预调的表态打消市场顾虑,债市买气未见明显削弱,现券收益率反而小幅回落.

交易员并表示,在通胀增速回落以后,央行可能会对流动性的态度更加宽容,预计短期内现券收益率将维持在低位徘徊.

"2月份贸易逆差确实挺吓人的,原来新增外汇占款是很重要投放流动性渠道,现在主要靠央行调存款准备金率了."上海一银行交易员称."央行最近一直没有重启央票,也说明央行不想把资金面收的太紧."

他认为,在通胀压力减弱的趋势下,央行可能会适时调整货币政策,维持市场流动性的宽松,以此促进确保经济增长,短期来看,现券收益率仍将维持低位徘徊.

中国央行周一发布新闻稿称,2012年将综合运用多种政策工具,适时适度进行预调微调;央行行长周小川随后称,"调整存准仍有很大空间".[ID:nSB1425954][ID:nSB1426440]

2月中国惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.逆差再现无疑将缓解外界对人民币汇率的批评声浪.[ID:nSB1425100]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3125 2.8037

上日 2.3249 2.9906

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4680/3.4109

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9270/2.8837

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6455/3.5895 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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