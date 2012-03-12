〔中国债市〕现券走势稳中有降,央行政策微调表态打消贸易逆差担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---中国银行间债市周一现券收益率稳中有降.2月贸易逆差至少创10年来最大,市场担忧新增外汇占款减弱影响未来流动性投放,但央行称今年将适时微调和预调的表态打消市场顾虑,债市买气未见明显削弱,现券收益率反而小幅回落.
交易员并表示,在通胀增速回落以后,央行可能会对流动性的态度更加宽容,预计短期内现券收益率将维持在低位徘徊.
"2月份贸易逆差确实挺吓人的,原来新增外汇占款是很重要投放流动性渠道,现在主要靠央行调存款准备金率了."上海一银行交易员称."央行最近一直没有重启央票,也说明央行不想把资金面收的太紧."
他认为,在通胀压力减弱的趋势下,央行可能会适时调整货币政策,维持市场流动性的宽松,以此促进确保经济增长,短期来看,现券收益率仍将维持低位徘徊.
中国央行周一发布新闻稿称,2012年将综合运用多种政策工具,适时适度进行预调微调;央行行长周小川随后称,"调整存准仍有很大空间".[ID:nSB1425954][ID:nSB1426440]
2月中国惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.逆差再现无疑将缓解外界对人民币汇率的批评声浪.[ID:nSB1425100]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.3125 2.8037
上日 2.3249 2.9906
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4680/3.4109
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9270/2.8837
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6455/3.5895 (完)
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--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市