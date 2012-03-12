〔表格〕外资在韩国股市卖超1,531亿韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透首尔3月12日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,531亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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3月12日 -153.1 -109.9 287.4
3月 9日 16.6 -8.2 -102.4
3月 8日 -420.9 142.1 203.1
3月 7日 -370.8 128.6 350.5
3月 6日 -226.3 -117.6 298.5
3月 5日 -47.1 -153.7 272.1
3月 2日 374.8 18.8 -314.3
2月29日 532.5 159.4 -525.3
2月28日 -81.3 202.2 -161.5
2月27日 -28.8 -209.4 300.8
2月24日 170.7 -99.3 -67.7
2月23日 -14.2 -242.2 238.1
2月22日 310.2 -242.4 -16.3
2月21日 129.1 -306.7 180.6
2月20日 164.3 -263.6 66.6 -------------------------------------------------
本月以来 -826.8 -102.8 995.0
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今年以来 9,750.7 -2,486.1 -5,936.0
------------------------------------------------- (完)
--编译 程琳; 审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市