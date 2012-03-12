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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 15:49 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超1,531亿韩元

路透首尔3月12日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,531亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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3月12日 -153.1 -109.9 287.4

3月 9日 16.6 -8.2 -102.4

3月 8日 -420.9 142.1 203.1

3月 7日 -370.8 128.6 350.5

3月 6日 -226.3 -117.6 298.5

3月 5日 -47.1 -153.7 272.1

3月 2日 374.8 18.8 -314.3

2月29日 532.5 159.4 -525.3

2月28日 -81.3 202.2 -161.5

2月27日 -28.8 -209.4 300.8

2月24日 170.7 -99.3 -67.7

2月23日 -14.2 -242.2 238.1

2月22日 310.2 -242.4 -16.3

2月21日 129.1 -306.7 180.6

2月20日 164.3 -263.6 66.6 -------------------------------------------------

本月以来 -826.8 -102.8 995.0

-------------------------------------------------

今年以来 9,750.7 -2,486.1 -5,936.0

------------------------------------------------- (完)

--编译 程琳; 审校 白云

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