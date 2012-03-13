《交易视点》中国城投债持续回暖,具有明显的配置和交易价值--中信

路透上海3月13日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，城投债持续回暖，考虑此类债券较高的收益率水平，且在经济增长平稳和平台贷款政策微调的背景下，前期因对其信用风险过分担忧而带来的收益率超涨将迎来实质性修正，因此将具有明显的配置和交易价值。

报告指出，近期发行的城投债中不乏东部地级城投企业或担保实力较强、且收益较高的品种。

此外，交易所和银行间市场城投债利差继续扩大。即使交易所市场交易量不够大，但两市场巨大的价差（09怀化债利差接近250bp）使得将银行间市场的城投债转托管至交易所卖出获取估值价差收益成为可能，并考虑在银行间市场买入流动性较好的新发行城投债，进行换仓。

**关注低评级短融**

宽松的资金面仍是当前短融相对有利的主导因素，短期看回购利率有望稳定在3%左右，同时关注3月季末时点因素可能的冲击。

对中高等级短融来说，目前与央票和7天回购利差仍相对合理，维持震荡可能性较高，进一步明显下行有赖于资金面进一步宽松。

对于AA-及以下的低级别品种来说，当前与中高等级短融的信用利差仍然处于高位，有一定缩窄的空间。

**中低评级中票仍有配置价值**

对于中票，短期内受相对偏弱的基本面数据和宽松资金面的支撑，以及前期收益率的明显上行，其利率风险相对较低。

对于高等级来说，收益率将与利率产品共振，突破前期低点的概率不大。中期看，信贷政策趋于宽松、外围经济不确定性缓解、经济保持探底回升等因素对市场形成负面影响。

对于AA等中低等级来说，在2月份收益率大幅下降后，与AAA中票的利差大幅缩窄，信用风险缓解带来的行情将会放缓，但配置价值仍然较高。

**曲线陡峭化**

信用债收益率曲线继续陡峭化。短融收益率大幅下降导致信用债曲线呈明显陡峭化下行趋势。

AAA和AA级的5年与1年的利差分别由上上周的35bp和55bp升至54bp和80bp，同时应关注未来短端下行长端上行陡峭化第二阶段可能的冲击。

**新券推荐**

上周共有41只信用债券公告发行（或即将发行），总发行量612.3亿。

短融中我们推荐12广控SCP001、12华晨CP001、12北大荒CP001、12石药CP001和12京热电CP001。

中票中我们推荐12三峡MTN2和12京煤MTN1；企业债和公司债中，我们推荐11闽高速、12宿建投债和12宿产发债(完)

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