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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 15:55 BJT

〔韩国汇市〕中国和美国经济数据打压韩元下跌,公债上扬

* 韩元追随韩股下跌,投资者警惕风险资产

* 公债上涨,之前中国录得十年来最大贸易逆差

路透首尔3月12日电---韩元周一下滑,投资者规避风险资产,因中国录得十年来最大贸易逆差,引发对经济成长的担忧,且美国就业数据降低该国进一步放宽货币政策的机率.

韩元兑美元KRW=KFTC在此间市场收报1,124.0韩元,周五收报1,117.8.

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