《交易视点》中国部分企业债今年进入回售高峰,兑付风险不大--中金

路透上海3月12日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报预计，2009年发行的部分企业债和公司债从今年开始陆续进入回售期，不过债券被回售引发的到期兑付出现系统性风险的可能性不大。

**企业债回售高峰来临**

09年发行的部分企业债和公司债从今年开始陆续进入回售期，其中3月、10月和11月较为集中。3月是第一个高峰期，一共有8支企业债进入回售，共77亿元，回售日集中于3月下旬。

由于09年发行利率远低于目前的市场水平，如果发行人不上调票息率，那么这些进入回售期的债券大多数都会面临实际的回售压力。

从目前公告的情况来看，已经有一半以上的发行人上调了票息率，且升幅大多达到区间上限。在已经明确是否上调票息率的6支债中，无锡国联债、津滨投和闽交控债上调后票面利率相对合理，可以考虑继续持有，重点推荐无锡国联债，收益率远高于其中票；芜湖债、普天债和许继债仍低于目前二级市场可比品种，建议回售。

在没有公告是否上调票息率的2支债中，永煤债由于其估值目前仍按AA级定位，不排除扩大利率上调区间的可能，建议关注其3月12日的持有人大会结果；开磷债即使上调100bp仍明显偏低，建议回售。

从信用基本面来看，这8家发行人整体资质尚可，债券被回售引发的到期兑付出现系统性风险的可能性不大，但要多留意流动性相对紧张的普天、闽交控和许继，尤其是评分最低的开磷。

**银行间：收益率曲线或继续陡峭化**

维持收益率曲线陡峭化的判断，伴随着票据贴现利率的回落和银行吸收同业存款的意愿下降，货币市场基金对短融的需求会进一步增强，1-3年期品种仍有较大幅度的下行空间。

中长期品种短期受制于供给压力难以大幅下行，但上行风险也不大，银行理财年初以来成为中长期信用债的需求主力，消化了部分公募基金减持中票的压力。

由于AAA级和AA级之间的利差已经接近历史中位数，近期市场的投资热情进一步向AA-及更低评级轮动，但考虑到信贷增量持续低于市场预期以及3-4月低评级债券回售到期较为集中容易出现信用事件，我们认为市场的风险偏好在未来仍然存在回落的风险，对AA-以下评级的债券仍应保持足够的谨慎。

**交易所：继续持有城投债**

自2月我们建议参与博弈城投债反弹以来，城投债收益率大多已下行了90bp左右，少数超过100bp，超过我们当时预计的50-100bp的反弹幅度，绝对收益率则从9-10%回落至8-8.5%甚至更低的水平，也超过我们预计的8.5%左右的目标价位，但相对来讲，目前8-8.5%的收益率水平仍然是交易所高收益债中相对最高的，而且短期风险因素仍然不大，仍然是交易所高收益债中相对最好的品种，即使进一步交易机会下降，也仍可以继续持有获取票息收益。

相对而言，对于近期发行较多的低评级民营公司债，目前的二级收益率水平并不高，相对于城投仍然大多只是鸡肋行情。相比于二级，民营公司债的一级发行利率维持在较高水平，一级市场的配置价值更高，但对于涉及周期性低谷行业，或者企业自身信用资质太差(中金评分在5大档)的发行人，实现交易价值较为困难。

**新券配置建议**

上周新发短融资质普遍偏弱，AA+以上新券只有3支且评分均低于同评级中枢，有高等级配置需求的投资者可以选择AAA东航集；AA级可以优先选择北部湾和京热电，不过我们认为AA-沁和集违约风险并未明显高于本周AA级品种，相对价值更加突出。

上周新发中票整体资质明显好于短融，AAA发行人评级都很真实，中国机和上海港相对价值较好；AA+级3年期优先推荐百联集，5年期优先推荐闽高速；AA级魏桥虽然为民营企业，资质在同评级中比较突出，为相对价值较高的投机级品种；另外AA-深赤湾担保后债项评分达到投资级，与AA+级可比，而发行利率比AA+级高47bp，对主体资质和流动性要求不高的投资者可配置。

上周企业债推荐达到投资级的非城投宿产发债，城投债中，鞍山城投和丹投相对较好。公司债推荐配置闽高速。(完)

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