奥巴马首次致电祝贺普京当选俄总统

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月9日电---美国白宫发表声明称，美国总统奥巴马周五致电普京，祝贺其当选俄罗斯总统，双方就伊朗、叙利亚和导弹防御等问题交换了意见。
奥巴马三年前就职时，将“重启”美俄关系列为外交关系要务之一。奥巴马与即将离任的俄总统梅德韦杰夫拥有稳固的工作关系。
白宫声明称：“奥巴马总统和普京同意，未来几年应成功实现美俄关系重启。”
除了将伊朗和俄罗斯加入世界贸易组织（WTO）列为合作领域外，白宫声明还称，奥巴马和普京同意继续讨论双方存在分歧的领域，包括叙利亚和导弹防御体系问题。
俄罗斯官方数据显示，普京在选举中以超过63%的得票率获胜，但国际独立监测机构称，选举刻意向普京倾斜。
美国新任驻俄大使、白宫前官员麦克福尔（Michael McFaul）周一在Twitter上写道，他对被拘留的俄罗斯反普京抗议者表示担忧。
今年5月，八国集团（G8）峰会将在位于美国马里兰州的总统度假地戴维营举行，届时奥巴马和普京将举行会晤。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市