(重发)〔全球金市〕金价随股市涨势反转而下滑,关注美联储会议

(重发以调整文末表格显示)
路透新加坡3月12日电---金价周一下滑,此前股市逆转涨势,且美元劲扬至逾一个月高位;但在美国联邦储备理事会(FED)本周开会以前,部份投资者退居场边观望.此次会议有可能令金价承压.
金价继连涨11年后,今年升幅已超过9%;此前美联储表示,准备在2014年前维持利率在近零水平,但倘若美国经济数据维持现有趋势,或许不得不重新考虑进一步放松货币的计划.美联储将于周二举行政策会议.
现货金XAU=曾触及每盎司1,713.80美元的盘中高位,随后回落,0707GMT报1,704.71美元,日内跌3.32美元.上周五金价升近1%,因2月美国非农就业岗位连续第三个月强势增长,好于预期,推动油价和美股走高.
"美国会有更多数据公布,我们将会知道是否会推出第三轮量化宽松政策,"香港利昌金铺黄金交易主管Ronald Leung表示.
"如果没有第三轮量化宽松,就会再度出现失望引发的抛盘.如果美元继续走强,金价肯定会承压.目前有一些实货买盘.有些人在周末过后回补空仓."
美国4月期金GCcv1跌6美元至每盎司1,705.50美元.
"看起来金价已经从上周的技术性跌势中反弹,但在整体向好的较长期趋势中仍可能出现修正.随着本季度末的临近,金价的下行压力可能重现,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)在报告中指出."在去年第三季和第四季中,季度最后两三周的对冲基金卖盘令市场承压.2012年第一季股市转好或令此现象有所缓和,我们对本季末金价在1,720美元水平的预估相当有信心."
--------------------------0707GMT------------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1704.71 -3.32 -0.19 9.01
现货银 33.88 -0.27 -0.79 22.35
现货铂金 1673.24 -3.82 -0.23 20.12
现货钯金 699.10 7.10 +1.03 7.14
COMEX期货合约
4月黄金 1705.50 -6.00 -0.35 8.85 18914
5月白银 33.93 -0.29 -0.84 21.53 3183
汇率
欧元/美元 1.3099
美元/日圆 82.23
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 龚芳/梁睿雪;审校 程琳/丁琦