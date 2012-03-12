《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值3.67%,七年债3.93%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 招标品种: 农发行三年固息债 七年固息债
* 发行金额: 至多300亿元人民币 至多200亿元
* 预测均值: 3.67% 3.93%
* 预测区间: 3.60%-3.75% 3.90%-3.97%
* 招标时间: 3月13日(周二)10:00-11:00 3月13日(周二)10:00-11:00
* 受访人数: 10位(银行、券商) 10位(银行、券商)
路透上海3月12日电---中国农业发展银行周二将招标发行三年和七年期固息债.路透调查显示,市场流动性依然颇为宽松,政策面亦延续平稳格局,机构对近期市场前景普遍情绪乐观,预计该期农发债将延续上周利率债招标的红火行情,中标利率预测均值料分别为3.67%和3.93%.
由于近期债市在良好的流动性支撑下走势喜人,受访机构对此次招标的新债看法亦较为趋同,中标利率预测值多数接近或略低于二级市场水平.
"(预计中标利率)和二级差不多吧,三年的3.65%左右,七年的3.95%左右,需求还行,短端的比较好",华东一银行交易员称.
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.7113%;七年期品种最新收益率3.9650%.
上海一银行交易员亦称,"估计七年那个和上周五(进出)口行的那个差别不会太大."
银行间债市上周迎来一波新债发行热潮,但存准调降后的宽松流动性从容应对,共五期国债及金融债中标利率多数偏低,新债招标市场春意融融.[ID:nSB2024359]其中,上周五招标的进出口行七年期固息债,中标利率3.95%.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一普遍走低,显示流动性依然维持宽松状态.尽管2月惊现创纪录贸易逆差,令部分机构担忧其对央行货币创造功能的影响,但考虑到季节性扰动较大尚需进一步观察,近期货币市场利率料将维持低位.[ID:nSB1426436]
中国央行周一发布新闻稿称,2012年将综合运用多种政策工具,适时适度进行预调微调;央行行长周小川随后称,"调整存准仍有很大空间".[ID:nSB1425954][ID:nSB1426440]
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为农发行今年第三期和第四期金融债.具体条款如下:
第三期 第四期
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招标总量 200亿元 150亿元
追加发行量 不超过100亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 三年/固息 七年/固息
招标时间 3月13日10:00-11:00 3月13日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 3月16日 3月20日
发行期 3月14日-3月16日 3月14日-3月20日
上市日 3月22日 3月26日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
---------------------------------------------------------------------- (完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市