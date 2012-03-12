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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 16:00 BJT

〔标题新闻〕马来西亚3月1-10日棕榈油出口较前月同期增加32.9%至448,615吨--船货调查机构SGS

注:SGS为Societe Generale de Surveillance的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E7ND01K]

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