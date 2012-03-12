〔两会专访〕国机集团旗下CMEC今年有望登陆H股,海外谨慎收购--董事长

* 旗下CMEC正与港交所沟通,有望今年登陆H股

* 海外谨慎收购,重点关注农业及工程机械等

* 将与GE等跨国公司探讨联合收购可能性

* 已做好返回利比亚的准备

作者 苏丹/宿泱韫

路透北京3月12日电---中国机械工业集团继续推进旗下公司改制重组,并鼓励分板块上市.集团董事长周一透露,旗下中国机械设备工程公司(CMEC)已获得证监会"通行证",目前正与港交所进行前期沟通,有望今年登陆H股.

董事长任洪斌在"两会"(全国人大和政协会议)间隙接受路透采访时并称,集团目前对海外收购持较谨慎态度,重点将关注欧美地区的农业及工程机械等装备制造业项目;同时,将与美国通用电气(GE)(GE.N)等有经验的大型国际企业,探讨联合收购的可能性.

"CMEC今年有望在H股上市,"任洪斌表示."港交所我们正在沟通,他们提了若干问题,我们已经积极做出回应了."不过,他暂未透露融资规模.

CMEC是国机集团旗下知名的国际工程承包商,并从事成套设备出口业务.据国内媒体之前报导,2007年国机集团即通过新一轮资产重组方案,计划将其整体改制并申请H股上市,但随后因种种原因搁置.

市场人士曾担忧若CMEC上市,将与集团旗下涉足工程承包业务的中工国际(002051.SZ)产生同业竞争关系.对此任洪斌最新回应表示,希望未来中工国际和CMEC两家上市公司并存,同时两者的业务将有所划分,可以避免同业竞争.

"(全球工程承包)市场太大了,它们两个就像一个大海上的两个小舢板,碰不着...十几年我就没看见它俩竞争."他说.

国机集团成立于1997年,是中国国资委直属央企,主营业务包括机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务三大主业,服务领域覆盖工业、农业、交通、能源、建筑等.

其2011年实现营业收入1,910亿元人民币,同比增长26%;实现利润约80亿元.今年利润目标将基本与去年持平.[ID:nSB1325818]

**分板块上市**

与多数中国央企意图打造整体上市平台的目标不同,业务链涉及广泛的国机集团仍坚持分板块上市思路,而集团则将作为控股公司形式存在.

按照既定目标,其明年集团资产证券化率需达到50%.对此任洪斌称,目前看来完成这一目标有相当大的难度,但会想方设法实现.

"也许国机有一天有10家上市公司,那么我的目标是把(集团)其他资产装到不同的、相关的这些上市平台里面去."他表示.

其中,工程、汽车、甚至能源板块,均是未来规划设想.不过,作为集团利润贡献大户的装备制造版块,因市场细分特质,相关业务或将被分别注入多家上市公司.

目前国机集团旗下有七家上市公司,含中工国际、常林股份(600710.SS)、林海股份(600099.SS)、第一拖拉机(0038.HK)等.

**积极谨慎对待海外并购**

国机集团目前约有三分之一的业务来自海外市场,主要由国际贸易和国际工程承包贡献.不同于三一重工(600031.SS)等地方企业的大规模海外并购姿态,国机近年来显得"积极而谨慎",过去12个月只在法国和加拿大进行了两项收购案.

任洪斌称,目前在欧洲和美国都有些并购机会,"我们现在在谈的case(案例)也很多,但是我们会非常慎重."

他称,目前并购关注的主要领域是与其产业相关的一些研发,侧重于包括农业机械、工程机械在内的装备制造业.

他并透露,集团还在与美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)等有经验的大型国际企业探讨联合收购的可能性.

国机集团旗下中国一拖集团有限公司去年收购法国农机公司McCormick France;旗下中工国际(002051.SZ)亦在今年年初宣布,以1.1934亿加拿大元(约合7.37亿人民币)收购加拿大采矿工程承包公司普康控股60%的股权.[ID:nSB1323458]

2011年国机集团的进出口总额为110亿美元,其中进口约50亿美元,出口60亿美元.任洪斌表示,从趋势上看"估计再过几年(进出口额)可能会持平".

谈及去年利比亚局势动荡对公司的影响,任洪斌表示,因国机集团已提前做好特险购买和风险防范,目前看来"应该是没什么损失".之前其在利比亚的业务主要是房建项目.

当被问到中国企业集体返回利比亚是否有望在今年实现时,他称,"从我们的企业来看,估计今年应该能实现.现在工程在那儿,另外局势在逐渐好转.我们也愿意把剩下的活干好干完."

他并表示,集团已做好任何时候回去的准备.

上周中国商务部部长陈德铭表示,中国在利比亚逾100亿美元的工程项目损失严重,目前当地安全条件还有待进一步完善,一旦具备安全条件,中国政府会考虑恢复项目重建.[ID:nSB2019101](完)