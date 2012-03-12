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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 06:50 BJT

(重温稿)《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值3.67%,七年债3.93%

* 招标品种: 农发行三年固息债 七年固息债

* 发行金额: 至多300亿元人民币 至多200亿元

* 预测均值: 3.67% 3.93%

* 预测区间: 3.60%-3.75% 3.90%-3.97%

* 招标时间: 3月13日(周二)10:00-11:00 3月13日(周二)10:00-11:00

* 受访人数: 10位(银行、券商) 10位(银行、券商)

路透上海3月12日电---中国农业发展银行周二将招标发行三年和七年期固息债.路透调查显示,市场流动性依然颇为宽松,政策面亦延续平稳格局,机构对近期市场前景普遍情绪乐观,预计该期农发债将延续上周利率债招标的红火行情,中标利率预测均值料分别为3.67%和3.93%.

由于近期债市在良好的流动性支撑下走势喜人,受访机构对此次招标的新债看法亦较为趋同,中标利率预测值多数接近或略低于二级市场水平.

"(预计中标利率)和二级差不多吧,三年的3.65%左右,七年的3.95%左右,需求还行,短端的比较好",华东一银行交易员称.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.7113%;七年期品种最新收益率3.9650%.

上海一银行交易员亦称,"估计七年那个和上周五(进出)口行的那个差别不会太大."

银行间债市上周迎来一波新债发行热潮,但存准调降后的宽松流动性从容应对,共五期国债及金融债中标利率多数偏低,新债招标市场春意融融.[ID:nSB2024359]其中,上周五招标的进出口行七年期固息债,中标利率3.95%.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一普遍走低,显示流动性依然维持宽松状态.尽管2月惊现创纪录贸易逆差,令部分机构担忧其对央行货币创造功能的影响,但考虑到季节性扰动较大尚需进一步观察,近期货币市场利率料将维持低位.[ID:nSB1426436]

中国央行周一发布新闻稿称,2012年将综合运用多种政策工具,适时适度进行预调微调;央行行长周小川随后称,"调整存准仍有很大空间".[ID:nSB1425954][ID:nSB1426440]

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为农发行今年第三期和第四期金融债.具体条款如下:

第三期 第四期

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招标总量 200亿元 150亿元

追加发行量 不超过100亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/固息 七年/固息

招标时间 3月13日10:00-11:00 3月13日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 3月16日 3月20日

发行期 3月14日-3月16日 3月14日-3月20日

上市日 3月22日 3月26日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

---------------------------------------------------------------------- (完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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