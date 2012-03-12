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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 17:12 BJT

〔企业并购〕日本旭化成将以22亿美元买下美国卓尔医学产品公司

路透东京3月12日电---日本综合企业旭化成(3407.T)将出资22.1亿美元,购买美国卓尔医学产品公司(ZOLL Medical Corporation)ZOLL.O.购买价合每股0.93美元,较卓尔最新收盘价溢价24%.

两公司周一发布联合声明称,这笔现金收购交易已获双方董事会批准,有望今年第二季完成.

"这笔交易将使我们能够借助卓尔在美国的强势业界地位,以及其技术领先优势,卓尔将为我们至关重要的医疗业务奠定基石."旭化成首席执行官藤原健嗣称.

卓尔公司生产急救复苏产品与护理设备.该公司去年11月称五分之一营收是来自穿戴式电击器.上述并购交易完成后,卓尔将成为旭化成的全资子公司,其现有管理层、部门与业务将不会变更.(完)

--编译 隋芬;审校 王冠中

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