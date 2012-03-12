〔中国债市〕信用债收益率多数下行,低评级品种跌幅扩大--交易商协会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---中国银行间市场交易商协会周一发布的最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值跌多涨少,短端各品种普遍下跌,中长端部分,仅中高评级品种微涨;各品种债券中低评级收益率跌幅扩大.
根据可比数据,AA-级各品种降幅显着,幅度达2-39bp(基点).
中国银行间市场交易商协会自上周起新增AA-级别,及七年、10年期非金融企业债务融资工具定价估值.目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种.
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 4.17 -14 4.50 -1 4.64 +4 4.73 +2 4.91 +2
AAA 4.22 -17 4.62 -7 4.78 +2 4.88 0 5.08 0
AA+ 4.57 -16 5.14 -7 5.39 +1 5.58 +5 5.88 +2
AA 5.23 -29 5.76 -7 5.95 -5 6.28 -3 6.61 -5
AA- 6.61 -39 7.50 -18 7.73 -11 8.10 -5 8.40 -2
银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.
银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.
估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布.
短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市后二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随后,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.
而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/687727)
--发稿 刘昕; 审校 曹巍浩/林高丽
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市