《外汇动态》摩根士丹利建议卖出澳元/美元,下看1.0150目标

0800GMT---摩根士丹利分析师建议卖出澳元兑美元AUD=D4.他们在1.0570处介入交易,停止位设在1.0670,目标位是1.0150. 摩根士丹利称,之所以展开交易,是因为关于澳洲央行放松政策的期望消退,以及全球经济增长存疑.他们并预计,美国消费者物价指数(CPI)若高于预期,加上美国增长加快的期望,料共同支撑美元.(完) --编译 艾茂林;审校田建华 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=