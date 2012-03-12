路透伦敦3月12日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周四自云区支撑位反弹,周五又回落,让我们维持负面展望不变.我们仍认为近期高位1.3487构成中期峰值,盘中1.3291/1.3325下方市场存在直接抛压.我们的目标位是1.2974/54的2月低点,直至1月低点1.2624.

美元/日圆:上周美元/日圆维持上行压力,略微突破2011年5月高位82.23,升至10个月高点.短期目标位仍是83.80.此处可能有一些获利了结.注意240分钟图上的云区支撑位,这是目前为止整个涨势的支撑位,当前切入位在80.86.若守住此处,则偏多倾向仍然存在.

美元/瑞郎:周五强劲上涨,只能将2011年11月低点0.9066作为盘中强劲支撑位,短期内我们站在看涨立场.我们仍认为0.8931低点是短线支撑位.短线阻力位是55日移动均线切入位0.9246,但关键阻力位是2011年10月高位0.9317.这被视作中期枢纽,若回到该水准上方,将引发一波涨势,升向1月高位0.9595.

英镑/美元:很显然,过去七个交易日里,下跌那几天的波幅最大(蜡烛图上一目了然).换言之,市场涨势艰难,下跌远比维持涨势要容易.上周一整周都在200日移动均线下方(目前切入位在1.5876),从本周伊始走势来看,势必要测试并跌破重要支撑位1.5650/43,这也是1月底和2月低点.(完)

--编译 程琳; 审校 高琦

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