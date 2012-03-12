ok周二9:00《交易视点》中国大盘转债基本配置宜保持,可埋伏有潜力中小盘个券--中金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透北京3月13日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报表示,股市将在矛盾心态中等待方向,建议投资者保持大盘转债基本配置,埋伏基本面和条款博弈方面有潜力的中小盘个券.
**股市将在矛盾心态中等待方向**
股市面临确定性的经济下行和不确定的政策放松，核心矛盾转变为政府对经济下行的容忍度。
虽然经济数据难以让人鼓舞，但反弹趋势并没有完全走坏，预计市场将在矛盾心态中等待方向。在通胀如期下行、市场资金面改善之际，债市表现仍会给转债市场带来一定的机会成本。
一级市场方面，恒丰纸业转债估计在本周业绩分配完成后启动发行。
上周大盘转债与中小盘个券表现分化，背后原因包括投资者风险偏好提升、燕京修正转股价和股市个股行情精彩纷呈等。
我们在2月13日建议减持之后持券待变的总体看法暂不改变，但建议投资者对个券配置稍作调整：
一、保持大盘转债基本配置，着眼于中长期权益市场系统性机会和迎合监管层倡导蓝筹股投资的价值取向；
二、中小盘个券中，埋伏基本面和条款博弈方面的潜力品种。我们之前看好的中鼎（巨轮）、美丰近期表现较好。
后续来看，国投、川投中长期有二滩水电开发带来的高成长机会，未来值得重点埋伏。
博汇、新钢基本面乏善可陈，但在条款博弈和促进转股方面应有潜力可挖，值得少量埋伏，但没有追涨价值。
中海、深机等个券短期在基本面和条款方面均平淡，建议持有为主，等待逢低吸纳机会。
持有歌华、燕京等个券仍不如选择正股或同行业个股。
**热点个券**
川投转债：川投启动公开增发，对该转债的影响因素相互抵消，整体上略偏正面。基本面上，受多晶硅和二滩双重影响，公司2011年年报业绩低于预期。公司未来最大看点就在于雅砻江开发逐步进入收获期，但多晶硅、汇兑损益是负面因素，股价估值需要通过成长性消化。我们对该转债看法是，长期趋势向好，但还需要时间，中短期震荡中可以开始逐步收集筹码。
中鼎转债：近期市场做多其正股的基本面理由均没有超出我们去年底的诸多判断。该转债近期表现给我们的启示是：对规模小、正股弹性足个券，左侧埋伏是最佳策略。该转债中期来看，仍可以有一定的表现空间，但关注点应转向如何兑现好获利。(完)
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--整理 曹巍浩; 审校 乔艳红
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市