版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 16:49 BJT

《外汇动态》中国进口飙升应利好澳元兑美元

0832GMT--中国2月贸易逆差超出预期,澳元AUD=D4因此消息遭到抛售.中国2月进口飙升近40%,纯粹的投机客应该正在考虑这给中国最亲密的贸易伙伴带来的益处.

当疲弱的国内数据引发1.0800左右的获利了结盘时,澳元兑美元可能处于超买.随着这样的失衡调整过来,澳元接近200日均线1.0406和100日均线1.0371时或许是绝佳的买入机会.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐