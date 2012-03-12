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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 16:43 BJT

《外汇动态》对冲仓位削减操作或进一步提振美元/日圆

0824GMT---鉴于美元/日圆汇率对美日两国利差的敏感度,美元/日圆空仓常被视作是美国公债持有者的合理对冲手段. 由此,如果这些持有者决定稍稍减少美国公债的持仓规模,那么逻辑上也将存在买回美元/日圆的需求. 随着出炉的数据显示中国2月贸易逆差创下至少十年来最大,以及美国非农就业数据坚实,这种可能性或许是存在的.若果真如此,将强有力的提振美元/日圆走升.(完) --编译 王洋; 审校 隋芬 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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