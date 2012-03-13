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货币新闻 | 2012年 3月 13日 星期二 09:22 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行660亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透北京3月13日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行660亿元人民币正回购操作,期限28天.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商可以申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但一年期央票继续缺位.业内人士分析称,央行近期的这种安排,或仅意在平滑到期资金,维持市场资金面平稳.

上周央行公开市场净投放30亿元.当周进行共计600亿元正回购操作,期限分别为28天和91天;当周央票仍缺席.[CN/MMTCN]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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