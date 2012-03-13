《交易视点》中国大盘转债基本配置宜保持,可埋伏有潜力中小盘个券--中金

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透北京3月13日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报表示,股市将在矛盾心态中等待方向,建议投资者保持大盘转债基本配置,埋伏基本面和条款博弈方面有潜力的中小盘个券.
**股市将在矛盾心态中等待方向**
股市面临确定性的经济下行和不确定的政策放松，核心矛盾转变为政府对经济下行的容忍度。
虽然经济数据难以让人鼓舞，但反弹趋势并没有完全走坏，预计市场将在矛盾心态中等待方向。在通胀如期下行、市场资金面改善之际，债市表现仍会给转债市场带来一定的机会成本。
一级市场方面，恒丰纸业转债估计在本周业绩分配完成后启动发行。
上周大盘转债与中小盘个券表现分化，背后原因包括投资者风险偏好提升、燕京修正转股价和股市个股行情精彩纷呈等。
我们在2月13日建议减持之后持券待变的总体看法暂不改变，但建议投资者对个券配置稍作调整：
一、保持大盘转债基本配置，着眼于中长期权益市场系统性机会和迎合监管层倡导蓝筹股投资的价值取向；
二、中小盘个券中，埋伏基本面和条款博弈方面的潜力品种。我们之前看好的中鼎（巨轮）、美丰近期表现较好。
后续来看，国投、川投中长期有二滩水电开发带来的高成长机会，未来值得重点埋伏。
博汇、新钢基本面乏善可陈，但在条款博弈和促进转股方面应有潜力可挖，值得少量埋伏，但没有追涨价值。
中海、深机等个券短期在基本面和条款方面均平淡，建议持有为主，等待逢低吸纳机会。
持有歌华、燕京等个券仍不如选择正股或同行业个股。
**热点个券**
川投转债：川投启动公开增发，对该转债的影响因素相互抵消，整体上略偏正面。基本面上，受多晶硅和二滩双重影响，公司2011年年报业绩低于预期。公司未来最大看点就在于雅砻江开发逐步进入收获期，但多晶硅、汇兑损益是负面因素，股价估值需要通过成长性消化。我们对该转债看法是，长期趋势向好，但还需要时间，中短期震荡中可以开始逐步收集筹码。
中鼎转债：近期市场做多其正股的基本面理由均没有超出我们去年底的诸多判断。该转债近期表现给我们的启示是：对规模小、正股弹性足个券，左侧埋伏是最佳策略。该转债中期来看，仍可以有一定的表现空间，但关注点应转向如何兑现好获利。(完)
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--整理 曹巍浩; 审校 乔艳红
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)