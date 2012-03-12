〔欧元债市〕希腊新债券收益率曲线出现倒置,表明投资者担心违约

路透伦敦3月12日电---作为希腊债务重组协议的一部分而发行的希腊新债券收益率(殖利率)<0#GRTSY=TWEB>周一买盘报在约14%至19%,收益率曲线出现倒置,表明投资者担心违约.
2023年到期债券GR8010676=TWEB的收益率买盘报19.3%,而2042年到期债券GR8014809=TWEB的收益率买盘报14.25%.买/卖盘价差约为1个百分点.
周一是新债券的首个正式交易日,不过灰色市场上周五就已有报价.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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