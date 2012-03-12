〔欧元债市〕希腊新债券收益率曲线出现倒置,表明投资者担心违约

背景资料：中国QFII投资额度获批概况

路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至2月24日，已有278家QFII(合格境外机构投 资者)合计获批892.09亿美元的投资额度，较上月增加19亿美元。 2月份摩根大通证券股份有限公司增5亿美元，高盛公司增6亿美元，中国国际金融香港资产管理有限公司 增5亿美元，三菱日联国际资产管理有限公司和大成国际资产管理有限公司分别首次增加1亿美元和2亿美元。 继2012年中国QFII额度扩容提速之后，2013年净增122.58亿美元，2014年和2015年的净增额分别为172.22 亿美元和141.45亿美元，2016年净增62.41亿美元。 以下为各家机构获得的QFII额度（亿美元）: 序号 QFII中文名称 批准日期 投资额 度 1 瑞士银行 2016.11.28 21.90 2 瑞银