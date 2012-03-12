《中国企业债发行日程表》--3月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *西江集团 10.5 10 前五年7.82% AA 3/13-3/16 平安证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== *攀枝花国投 10 10 前五年8.18% AA 3/13-3/15 中信建投证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== *辽源国资公司 10 7 8.17% AA- 3/13-3/19 国开证券 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== *重庆粮食集团 3 6 前三年7.95% AA- 3/13-3/15 海通证券 (第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== *遵义投资集团 10 7 8.53% AA 3/13-3/19 国海证券 ===================================================================================== 华盛江泉集团 8 7 前五年8.4% AA 3/12-3/14 东兴证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 宿州建投 13 7 7.45% AA 3/12-3/14 广发证券 (从第3年起分别偿还债券本金的20%) (安徽省皖北煤电集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保) ===================================================================================== 中航技术 10 10 3/8簿记建档 AAA 3/12-3/14 中银国际 国际控股公司 (票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,利差区间为-54-46bp) 中航证券 8 7 3/8簿记建档 (票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,利差区间为-74-26bp) (发行人可在两个发行品种间行使回拨选择权) ===================================================================================== 淮安水利 16 7 8.25% AA 3/8-3/14 西南证券 (从第3年起分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 宿迁产业集团 8 6 前三年6.98% AA 3/8-3/14 中信建投证券 (第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 嘉兴文化名城 7 7 8.16% AA+ 3/8-3/14 西南证券 投资集团 (从第3年起分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 临安城建 7 6 8.15% AA 3/9-3/15 国信证券 (从第3年起分别偿还债券本金的25%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》