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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 17:21 BJT

《外汇动态》美元/日圆波动率上升,市场存在美元需求

0906GMT---一个月期美元/日圆隐含波动率JPYVOL=由周五的10.7%左右升至11.10%,现汇JPY=在82日圆上方交投,距离近11个月高位82.65不远.

美元/日圆风险逆转JPY1MRR=ICAP显示偏向于日圆卖权/美元买权,但目前需求不太旺盛.(完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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