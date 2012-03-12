日本内阁会议纪要曝光政府刻意隐瞒核灾发生可能性

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月9日电---根据9日发布的日本内阁会议纪要，日本政府在海啸袭击福岛核电站数小时后便预见了熔毁的可能性，但熔毁事件在发生一个多月后才得到承认。
去年3月11日大地震和海啸过后，东京电力(9501.T)旗下的福岛第一核电站的冷却系统受到损坏，引发了自1986年切尔诺贝利核事故以来全球最严重的核灾。
地震发生四小时后，日本政府召开第一次紧急内阁会议，会议纪要援引一位未透露姓名与会者的说法称：“仍能运转的冷却功能是靠电池维持，它们只能支撑八小时。”
“如果反应堆的核心温度持续上升超过八小时，则可能出现熔毁情况。”
一位经济产业省的官员在灾难发生后作为政府发言人对外发布消息，他因在去年3月12日提到熔毁的可能性而被撤换。
直到去年5月，东电才承认似乎出现了燃料棒熔毁，引发外界对该公司和政府官员刻意隐瞒事故严重性的抨击。
这些内阁紧急会议纪要还显示，日本面临这场二战以来最严重危机时，政府高层却拿捏不准且态度不一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市