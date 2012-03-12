〔银行观点〕中国票据市场利率仍有下降空间,本周渐进入交投高峰--农行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,从信贷数据来看,以票充贷的现象较为明显,预计在三月份仍会进一步显现,因此票据市场利率仍有下跌空间.而考虑到本周进入季末中旬,市场成交也将迎来高峰.
但报告也认为,货币市场三个月及六个月等长期限品种的利率仍相对坚挺,从而对票据利率续跌空间起到一定抑制作用.
此外,在流动性充裕的情况下,票据买入需求将有增无减,市场报价金额将保持较高水平.同时本周进入季末中旬,预计将成为市场交投的高峰期.
报告并认为,根据上周公布的经济金融数据,1-2月份投资、工业、消费延续回落趋势,显示经济仍处于回调通道,同时CPI创近20个月新低且首次低于一年期存款利率.在经济与通胀双双下行的背景下,货币政策将迎来更大操作空间,至少短期来看流动性相对充裕会得到政策保证.
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)
--整理 曲伟治; 审校 乔艳红
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市