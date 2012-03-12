〔银行观点〕中国票据市场利率仍有下降空间,本周渐进入交投高峰--农行

路透上海3月12日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,从信贷数据来看,以票充贷的现象较为明显,预计在三月份仍会进一步显现,因此票据市场利率仍有下跌空间.而考虑到本周进入季末中旬,市场成交也将迎来高峰.

但报告也认为,货币市场三个月及六个月等长期限品种的利率仍相对坚挺,从而对票据利率续跌空间起到一定抑制作用.

此外,在流动性充裕的情况下,票据买入需求将有增无减,市场报价金额将保持较高水平.同时本周进入季末中旬,预计将成为市场交投的高峰期.

报告并认为,根据上周公布的经济金融数据,1-2月份投资、工业、消费延续回落趋势,显示经济仍处于回调通道,同时CPI创近20个月新低且首次低于一年期存款利率.在经济与通胀双双下行的背景下,货币政策将迎来更大操作空间,至少短期来看流动性相对充裕会得到政策保证.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)