(重温稿)〔路透调查〕台湾20年新券101/乙一得标利率料落在1.68-1.70%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 标售时间:周二(13日),金额预定400亿台币
* 得标利率料在1.68-1.70%
* 僧多粥少,得标利率料低于1.70%
路透台北3月12日电---路透调查显示,虽然20年新券101/乙一A01201=TWO在发行前交易期间成交少得可怜,不过这现象无法掩饰寿险急切的补券需求,在大量资金竞逐少数标的带动下,料令周二的得标利率落在1.68-1.70%.
交易商指出,今年以来,只要是10年期以上的中长券,标售结果往往优于市场预期,原因无它,就是银行与寿险等的资金太多,相形之下,财政部纵然在第一季计画发行1,550亿台币的10年以上公债,占了整体发债量2,250亿的近七成,但还是无法满足实质买盘的补券压力.
"殖利率曲线中,20年还比较陡,我怕银行、邮局也加入...看会不会有人截标."一大型寿险业交易员称.
另一大型寿险交易员则指出,自2月初标售30年券以后,寿险业已累积了不少资金动能."虽然乙券的流动性不好,但一定会跌破1.70%."
另一大型政府银行交易主管也表示,虽然20年券不是银行的资产配置工具,但由于短券的殖利率太低,还是需要配一些高收益率的标的."多头市场,拿一点20年券没什么."
不过也有一位大型寿险业交易员称,他所持有的20年期冷券,近期想以1.70%以下殖利率卖掉却无人承接,且接下来还有台电、中油等公司债要标售,不愁没有替代标的.
央行将在周二代财政部标售101/乙一,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周一101/乙一发行前交易(when-issued)收在1.6975%,该券在发行前交易期间的高点落在1.7010%,低点则为1.6975%.
央行曾在去年5月标售过一期20乙类公债100/乙一,当时得标利率为1.804%,此期券银行业持有比重为35.67%,证券业则为16.67%,票券业5.33%,保险业为42.33%.[ID:nST0443421]
以下为交易商对101/乙一期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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元富证券 1.69 1.71
兆丰证券 1.68 1.71
大型政府银行1 1.67 1.70
大型政府银行2 1.67 1.70
大型寿险1 1.67 1.70
大型寿险2 1.70 1.71
大型寿险3 1.67 1.70
中型寿险 1.68 1.70
大型金融机构 1.68 1.70
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中值 1.68 1.70 (完)
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--记者 董永年; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市