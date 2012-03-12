〔中港股市〕港股在中国移动带动下收高,但沪市收低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 恒生指数收涨0.2%,沪综指收低0.2%
* 中国移动大涨3.9%,此前汇丰控股提高其评级
* 港股成交额降至1月16日以来最低
* 中资铁路类股下挫,此前有报导称湖北省一条新高速铁路发生塌陷
路透香港3月12日电---香港股市周一逆转稍早跌势而收高,受中国移动跳涨带动,但大盘涨幅因技术阻力而受限,之后将有一系列企业财报在本周公布.
中国移动(0941.HK)升至2009年8月来最高,上涨3.9%至87.45港元,成交量接近30日均值的三倍.汇丰控股周一调高该公司H股评级至加码,并将股价目标提高25%至100港元.汇控分析师称,支持中国移动大众市场手机3G和4G标准的芯片整合将给中国带来公平竞争环境.
此电信公司的涨势盖过了香港股市消费类股和铁路相关类股下跌的影响.
恒生国企指数.HSCE收低0.3%.恒生指数.HSI收高0.2%,报21,134.18点,涨势受到21,200点处阻力遏制,而周五曾短暂测试该位.
中国股市表现疲弱,沪综指.SSEC收跌0.2%,报2,434.9点,进一步远离周五所测技术阻力位2,440点.
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市