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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 17:35 BJT

〔中港股市〕港股在中国移动带动下收高,但沪市收低

* 恒生指数收涨0.2%,沪综指收低0.2%

* 中国移动大涨3.9%,此前汇丰控股提高其评级

* 港股成交额降至1月16日以来最低

* 中资铁路类股下挫,此前有报导称湖北省一条新高速铁路发生塌陷

路透香港3月12日电---香港股市周一逆转稍早跌势而收高,受中国移动跳涨带动,但大盘涨幅因技术阻力而受限,之后将有一系列企业财报在本周公布.

中国移动(0941.HK)升至2009年8月来最高,上涨3.9%至87.45港元,成交量接近30日均值的三倍.汇丰控股周一调高该公司H股评级至加码,并将股价目标提高25%至100港元.汇控分析师称,支持中国移动大众市场手机3G和4G标准的芯片整合将给中国带来公平竞争环境.

此电信公司的涨势盖过了香港股市消费类股和铁路相关类股下跌的影响.

恒生国企指数.HSCE收低0.3%.恒生指数.HSI收高0.2%,报21,134.18点,涨势受到21,200点处阻力遏制,而周五曾短暂测试该位.

中国股市表现疲弱,沪综指.SSEC收跌0.2%,报2,434.9点,进一步远离周五所测技术阻力位2,440点.

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