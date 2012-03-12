〔中国企业〕工程机械行业高层认为目前是海外收购的较好时机

路透北京3月12日电---中国大型工程机械生产商高层纷纷表示,目前是中国企业海外收购的比较好的时机,因欧债危机等导致部分企业经营困难.

三一重工(600031.SS)总裁向文波在"两会"(人大和政协)新闻发布会上称,2008年金融危机至今已经第五个年头,美国经济开始复苏,而欧洲经济存在着各式各样的问题,但是也是在缓慢复苏,所以是海外收购很好的机会.

"欧洲主权债务危机以来,有一些企业经营困难,可能在适当的时机要卖出去...这对中国改革开放30年以来,特别是近十年以来,这是一次大的机会."山东重工集团有限公司董事长、潍柴控股集团有限公司董事长谭旭光表示.

刚刚战略重组了全球最大豪华游艇商--意大利法拉第集团的谭旭光在发布会上称,中国企业现在走出去是不是最好的时期是一个相对的问题,因不同的行业、不同的企业有不同的需要,它所需要的时机是不同的.

而针对三一重工年初收购德国普茨迈斯特公司一事,向文波称,此次并购为三一带来了先进技术,有助于大幅提升产品竞争力.

标准普尔此前发布报告称,中国国内需求减缓和竞争加剧,可能鼓励更多中国工程机械制造商寻求海外扩张,预计今年将出现更大规模、更大胆的海外并购.

今年年初,三一重工联手中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司100%股权,交易总金额3.6亿欧元;且三一重工旗下两家子公司分别与奥地利帕尔菲格集团(PALF.VI)下属公司成立合资企业,专事起重机产品的生产、销售和服务.

广西柳工(000528.SZ)亦斥资3.35亿元人民币收购波兰企业HSW的工程机械事业部;徐工机械(000425.SZ)母公司徐工集团稍后亦表示,目前正积极寻求更大规模的海外并购.(完)