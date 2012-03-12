美国一驻阿士兵杀害16名阿富汗平民

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿富汗坎大哈3月12日电（记者 Ahmad Nadem/Ahmad Haroon）---一名美国士兵周日枪杀16名阿富汗村民，阿富汗民众愤怒要求，美军应立即从阿富汗撤军。美国正试图就长期驻军与阿方协商，避免该国再次陷入混乱。

事件发生数天前，美国和阿富汗就一项战略合作协议取得重大进展。根据该协议，2014年底外国军队撤离阿富汗后，美方顾问和特种部队将留守阿富汗。

但坎大哈省发生上述枪击案后，美阿达成全面协议或更加艰难。坎大哈省是塔利班组织的心脏地带，遇难村民多为妇女和儿童。

阿富汗一名政府官员告诉路透：“战略合作协议或将因此推迟签署。”

这起事件是美国在阿富汗遇到的最新公关灾难，可能成为美国阿富汗战争的一个转折点。

阿富汗议会谴责这起枪杀案，称对于外国军队的行为和缺乏监管，阿富汗人民已失去耐心。

阿富汗国内对此表示愤怒，呼吁美军提前撤离，塔利班组织或利用民众的愤怒招募新兵。

坎大哈一位名叫Haji Najiq的店主说：“外国驻军在这里，我们几乎没得到任何好处，反而失去了一切，我们的生命、尊严和国家。”

“解释或道歉无法让遇难者死而复生。他们最好是离开，让我们安静地生活。”

目击者称，周日事件是“夜间屠杀”，造成9名儿童和3名妇女死亡。

美国总统奥巴马致电阿富汗总统卡尔扎伊，承诺将尽快调查此事，对责任人进行追究。奥巴马称这一事件“令人悲痛和震惊”。（完）