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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 18:54 BJT

〔东南亚股市〕收低,马来西亚股市接近两周低点

路透曼谷3月12日电---东南亚股市周一下跌,因今日中国公布的贸易数据不理想,促使市场参与者针对近期大盘股的涨势了结获利,市场还在等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二的会议.

全球油价回落,主要能源股应声走低.周一,油价受累于获利了结,四日来首次下跌.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低0.03%,市场交投振荡.泰国股市.SETI在平盘上下方游走,盘终收跌0.74%.

马来西亚股市.KLSE下跌0.9%,至2月29日以来最低.印尼股市.JKSE和菲律宾股市.PSI双双下跌0.11%.

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