〔中国金融〕中金所称国债期货上市条件基本具备,但无时间表--总经理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透北京3月12日电---中国金融期货交易所总经理朱玉辰周一表示,国债期货上市的条件已基本具备,上市后能够稳定运行.但目前没有具体的时间表.
"当前,国债期货上市条件基本成熟,市场发展的各项基础制度建设已经具备,推出国债期货能够做到风险可测、可控和可承受,"他在出席"两会"(政协和人大会议)代表新闻发布会时表示.
中金所2月初宣布启动国债期货仿真交易,并表示将逐步对外开放,分批次发展期货公司、银行、证券、基金等机构投资者参与,在适当时机推向全市场.[ID:nSB1381692]
此前召开的2012年全国证券期货监管工作会议上,也已提出"稳妥推出国债、白银等期货品种以及期权等金融工具"的要求,有业内人士预计国债期货有望年内重返市场.
国内股指期货的成功推出和两年以来的平稳运行,为国债期货上市积累了宝贵的经验.不过中金所在2006年10月开展股指期货仿真交易,直至2010年4月才从仿真交易过渡至正式交易,期间历时约三年半.
20世纪90年代初国债期货已进行交易试点,但因可供交割的国债现券数量小于期货的交易规模,导致国债期货的投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重,最终爆发"327"国债事件,原万国证券公司等机构濒临破产,1995年国债期货试点暂停.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市