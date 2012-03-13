〔中国企业〕广西柳工集团今年海外整机销量可望较去年成长约16%--董事长

路透北京3月12日电---中国工程机械商--广西柳工集团有限公司董事长王晓华周一表示,随着欧洲市场的逐步复苏,若能延续今年初的势头,今年柳工海外的整机销量有望达到一万台的目标.去年为销售8,600台.

王晓华在两会(全国人大和政协会议)期间的媒体会上并称,除了装载机和挖掘机等主要产品,柳工其它工程机械业务也已做全,争取能通过一到两年的时间,使新培育起来的产品实现盈利,并提升其技术含量.

"包括欧洲在内的整个世界市场恢复得还可以,所以我们制定今年的(海外)发展(目标),要求比去年增长幅度更大."王晓华表示,若接下来能延续今年1,2月的表现,将有望实现今年整机海外销售10,000台的目标.去年为8,600台.

中国工程机械商正加快开拓海外市场的步伐.近期海外收购案频出,三一重工(600031.SS)联手中信基金以3.6亿欧元共同收购德国普茨迈斯特公司100%股权,柳工斥资3.35亿元人民币收购波兰企业HSW的工程机械事业部,山东重工集团则战略重组了全球最大豪华游艇商--意大利法拉第.

王晓华认为,目前中国企业与国外老牌工程机械商在技术含量上仍存在差距,应借收购之机,学习技术并且进行创新,"在人家肩膀上发展起来".

他称,目前柳工已把关键零部件作为自身核心竞争力来发展,铸造技术已经达到较高水平,和美国柴油发动机制造商康明斯(CMI.N)的合资公司今年3月将破土动工.

康明斯与柳工旗下上市公司--广西柳工机械股份有限公司(000528.SZ)去年10月宣布,将在柳州建立合资公司,共同生产中马力发动机,合资公司预计2013年投产,初期规划产能可达50,000台.

王晓华并称,柳工今年在海外主要任务是扩大海外市场占有率,年初已收购波兰HSW公司工程机械业务,以扩大欧洲市场销量.

而柳工印度公司以满足印度本土需求为主,目前集团也在逐步计划为其新增挖掘机、压路机业务.柳工印度公司于2007年成立,是柳工的全资子公司,经营范围包括工程机械及零部件的研发、制造、销售和服务等.

广西柳工集团是国有大型企业集团,2010年营业收入超过190亿元.旗下柳工机械周一微跌0.07%,报14.53元.(完)

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