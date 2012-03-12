版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 20:00 BJT

〔标题新闻〕沙特将按合同量全额向一家欧洲石油公司和一家全球主要厂商供给4月原油--贸易商

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8EC4X5]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐