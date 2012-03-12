〔国际油市〕亚洲石脑油利润率上升,但供应料将增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透新加坡3月12日电---石脑油利润率周一上升,因亚洲需求持续强劲,但交易商预计该情况将发生改变,因市场料将受到运往亚洲地区的额外供应的影响.
公开规格石脑油价格报每吨1,103.50美元,较周五上涨4.50美元,裂解价差为每吨162.03美元,上涨2.09美元.
一位交易商称,约95万吨石脑油料将在3月从西北欧装船,运往亚洲.
交易商称,托克(Trafigura)、BP、Valero、壳牌和康菲石油国际(ConocoPhillips)已确定至少19.5万吨石脑油3月在美国墨西哥湾沿岸装船,运往日本.
交易商表示,从美国墨西哥湾沿岸运往亚洲的石脑油船货较为罕见,只有在逃离窗口大举开启的时候出现.
一位交易商表示,"我认为市场还没准备好应付所有这些船货,当市场意识到大量供应来到时,应会走弱."
交易商并称,原油价格高企和油品利润率普遍疲弱,亦令炼厂受创,并可能迫使其降低开工率.
汽油裂解价差略微改善,美国夏季驾驶季节即将到来,料提振需求.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1103.50 4.50 0.41 1099.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 120.39 0.50 0.42 119.89
97号现货汽油GL97-SIN 140.50 0.00 0.00 140.50
95号现货汽油GL95-SIN 137.05 0.25 0.18 136.80
92号现货汽油GL92-SIN 135.20 0.65 0.48 134.55 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市