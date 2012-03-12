版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 20:18 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油利润率上升,但供应料将增加

路透新加坡3月12日电---石脑油利润率周一上升,因亚洲需求持续强劲,但交易商预计该情况将发生改变,因市场料将受到运往亚洲地区的额外供应的影响.

公开规格石脑油价格报每吨1,103.50美元,较周五上涨4.50美元,裂解价差为每吨162.03美元,上涨2.09美元.

一位交易商称,约95万吨石脑油料将在3月从西北欧装船,运往亚洲.

交易商称,托克(Trafigura)、BP、Valero、壳牌和康菲石油国际(ConocoPhillips)已确定至少19.5万吨石脑油3月在美国墨西哥湾沿岸装船,运往日本.

交易商表示,从美国墨西哥湾沿岸运往亚洲的石脑油船货较为罕见,只有在逃离窗口大举开启的时候出现.

一位交易商表示,"我认为市场还没准备好应付所有这些船货,当市场意识到大量供应来到时,应会走弱."

交易商并称,原油价格高企和油品利润率普遍疲弱,亦令炼厂受创,并可能迫使其降低开工率.

汽油裂解价差略微改善,美国夏季驾驶季节即将到来,料提振需求.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1103.50 4.50 0.41 1099.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 120.39 0.50 0.42 119.89

97号现货汽油GL97-SIN 140.50 0.00 0.00 140.50

95号现货汽油GL95-SIN 137.05 0.25 0.18 136.80

92号现货汽油GL92-SIN 135.20 0.65 0.48 134.55 (完)

--编译 丁琦;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐