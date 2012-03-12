〔国际油市〕亚洲燃料油即期跨月逆价差再现,但市场延续疲态

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透新加坡3月12日电---亚洲燃料油市场周一小幅走强,3月/4月即期跨月重回逆价差,周五曾出现一年多来的首次正价差.
路透数据显示,3月/4月跨月价差结算价为逆价差0.13美元,周五收盘为正价差0.50美元.
不过燃料油利润率约为每桶贴水8美元左右,较前一个交易日走坚约0.20美元,反映出市场疲弱.
燃料油利润率恶化,已对阿布扎比穆尔班原油等中东原油的价格水准构成限制.
燃料油市场延续3月初以来的疲态,受大量西方套利船货流入的拖累.路透数据显示,本月有超过500万吨的燃料油将抵达亚洲.
该流入量与2月来自西方的进口规模相仿,或将使亚洲市场承压至4月初.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $739.40 $1.90 0.26 $737.50
现货380CST燃料油 FO380-SIN $728.45 $0.55 0.08 $727.90
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $731.00 $2.00 0.27 $729.00
380CST船用燃料油升水 $2.55 $1.45 131.82 $1.10
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $0.13 $0.23 -230.00 -$0.10
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF -$0.50 -$1.05 -190.91 $0.55 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市