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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 20:29 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油即期跨月逆价差再现,但市场延续疲态

路透新加坡3月12日电---亚洲燃料油市场周一小幅走强,3月/4月即期跨月重回逆价差,周五曾出现一年多来的首次正价差.

路透数据显示,3月/4月跨月价差结算价为逆价差0.13美元,周五收盘为正价差0.50美元.

不过燃料油利润率约为每桶贴水8美元左右,较前一个交易日走坚约0.20美元,反映出市场疲弱.

燃料油利润率恶化,已对阿布扎比穆尔班原油等中东原油的价格水准构成限制.

燃料油市场延续3月初以来的疲态,受大量西方套利船货流入的拖累.路透数据显示,本月有超过500万吨的燃料油将抵达亚洲.

该流入量与2月来自西方的进口规模相仿,或将使亚洲市场承压至4月初.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $739.40 $1.90 0.26 $737.50

现货380CST燃料油 FO380-SIN $728.45 $0.55 0.08 $727.90

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $731.00 $2.00 0.27 $729.00

380CST船用燃料油升水 $2.55 $1.45 131.82 $1.10

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $0.13 $0.23 -230.00 -$0.10

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF -$0.50 -$1.05 -190.91 $0.55 (完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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