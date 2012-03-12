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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 20:57 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油利润率下滑,但供给依旧吃紧

路透新加坡3月12日电---亚洲柴油利润率周一下滑,但交易员表示稍后可能会走坚,因韩国和中国的供给减少.

4月柴油裂解价差下滑0.28美元至每桶15.65美元,回吐一部分上周五的升幅.

未来几周利润率或稍走坚,因在数家亚洲炼厂面临检修之际,供给依旧有限.

中石油计划关闭其最大炼厂-大连炼厂的一座日产能为12万桶的原油馏分装置,以在3月25-4月底之间进行检修.

韩国的GS Caltex和SK Energy也计划在3-4月间对炼厂进行检修.

一位在新加坡的中质馏分油交易员说:"市场超前,我们看到正价差走阔至每桶0.50美元,但需要有很多供给才能达到这个水平."

"跨月价差仍低于2月水平,但正价差并不那么深."

路透数据显示,3月/4月柴油价差上升0.06美元,至每桶正价差0.05美元.

交易员表示,单薄的利润率或迫使炼厂削减产能利用率,这反过来会压制供给.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 136.83 -0.24 -0.18 137.07

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.25 -0.43 -0.31 137.68

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.35 -0.33 -0.24 138.68

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.05 -0.28 -0.20 139.33

3月柴油互换 GOSGSWMc1 137.37 -0.21 -0.15 137.58

4月柴油互换 GOSGSWMc2 137.42 -0.27 -0.20 137.69 (完)

--编译 王洋; 审校 丁琦

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