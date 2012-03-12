〔国际油市〕亚洲柴油利润率下滑,但供给依旧吃紧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透新加坡3月12日电---亚洲柴油利润率周一下滑,但交易员表示稍后可能会走坚,因韩国和中国的供给减少.
4月柴油裂解价差下滑0.28美元至每桶15.65美元,回吐一部分上周五的升幅.
未来几周利润率或稍走坚,因在数家亚洲炼厂面临检修之际,供给依旧有限.
中石油计划关闭其最大炼厂-大连炼厂的一座日产能为12万桶的原油馏分装置,以在3月25-4月底之间进行检修.
韩国的GS Caltex和SK Energy也计划在3-4月间对炼厂进行检修.
一位在新加坡的中质馏分油交易员说:"市场超前,我们看到正价差走阔至每桶0.50美元,但需要有很多供给才能达到这个水平."
"跨月价差仍低于2月水平,但正价差并不那么深."
路透数据显示,3月/4月柴油价差上升0.06美元,至每桶正价差0.05美元.
交易员表示,单薄的利润率或迫使炼厂削减产能利用率,这反过来会压制供给.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 136.83 -0.24 -0.18 137.07
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.25 -0.43 -0.31 137.68
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.35 -0.33 -0.24 138.68
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.05 -0.28 -0.20 139.33
3月柴油互换 GOSGSWMc1 137.37 -0.21 -0.15 137.58
4月柴油互换 GOSGSWMc2 137.42 -0.27 -0.20 137.69 (完)
--编译 王洋; 审校 丁琦
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市