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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 21:43 BJT

〔美国热股〕日本旭化成将以22亿美元收购美国卓尔医学,后者股价大涨

路透3月12日电---日本综合企业旭化成(3407.T)将出资22.1亿美元,购买美国卓尔医学产品公司(ZOLL Medical Corporation)ZOLL.O.购买价合每股0.93美元,较卓尔最新收盘价溢价24%.两公司周一发布联合声明称,这笔现金收购交易已获双方董事会批准,有望今年第二季完成.[ID:nSB1427012]

在周一盘初交易中,卓尔医学产品公司股价大涨23.67%,至92.90美元.(完)

--编译 于春红;审校 丁琦

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