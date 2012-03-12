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市场报道 | 2012年 3月 12日 星期一 21:17 BJT

(重发)〔投行观点〕巴克莱将American Tower 目标价由60美元上调至67美元,评级为加码

(重发以补上代码)

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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