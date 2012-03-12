〔美国热股〕强生被指不当推销治疗精神分裂症药物,股价早盘小跌

投行观点： QEP Resources Inc目标价从20下调至17美元-- SunTrust Robinson
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路透3月12日电---华尔街日报报导,华盛顿特区检方拒绝与强生(JNJ.N)达成10亿美元临时和解,坚持要求与该公司达成更大资金规模的和解,因强生被指不当推销其治疗精神分裂症的药物Risperdal.
在周一盘初交易中,强生股价小跌0.09%,至64.68美元.(完)
--编译 于春红;审校 丁琦
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