〔美国热股〕WTO基本维持对波音获得不公平补贴一事裁定,后者股价上涨

路透3月12日电---消息人士透露,世界贸易组织(WTO)基本维持对波音(BA.N)获得不公平补贴一事的裁定,一场规模宏大的贸易争端再起波澜.此前WTO已认定欧洲补贴空中客车为不正当做法.[ID:nSB1425406]