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市场报道 | 2012年 3月 12日 星期一 21:50 BJT

〔美国股市〕平开,投资者关注中国数据和美联储会议

路透纽约3月12日电---美国股市周一平开,因经历了三日的涨势之后,中国的经济数据和本周稍后的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的声明给投资者观望的理由.

道琼工业指数.DJI盘初微涨7.04点,或0.05%,至12,929.06点,标准普尔500指数.SPX小跌1.05点,或0.08%,至1,369.82点,Nasdaq指数.IXIC下跌1.24点,或0.04%,至2,987.10点.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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