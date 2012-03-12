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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 22:02 BJT

〔美国热股〕优酷和土豆网宣布合并,两者股价均大涨

路透3月12日电---中国市占率排名前两位的网络视频公司--优酷YOKU.N和土豆网TUDO.O周一宣布合并.预计这项交易价值逾10亿美元的合并完成后,将创立一家市占率约40%的中国最大在线视频公司,从而有望在竞争白热化的互联网市场拉大与对手的差距.[ID:nSH0109142]

在周一盘初交易中,优酷股价大涨22.55%,至30.65美元,土豆网暴涨150.24%,至38.89美元.(完)

--编译 于春红;审校 丁琦

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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