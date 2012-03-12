版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 13日 星期二 00:14 BJT

〔标题新闻〕WTO裁定波音接受30-40亿美元非法补贴,远低于空客接受的180亿美元-美贸易代表

WTO:世界贸易组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8EC1MR]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐